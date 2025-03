Il Comune alza la soglia di esenzione Irpef: "Aiutiamo le famiglie"

GUBBIO – La Giunta comunale di Gubbio, su proposta dell’assessore al bilancio, patrimonio e controllo di gestione Filippo Farneti, ha approvato la variazione dell’addizionale comunale Irpef. La proposta, inizialmente, è stata discussa ieri in Prima Commissione e successivamente sarà portata in Consiglio Comunale contestualmente alla prossima seduta, convocata per martedì 1° aprile.

Il cuore della misura promossa da Farneti sta nell’innalzamento della fascia di esenzione per quanto riguarda appunto l’addizionale comunale Irpef, che passerebbe da 12.000 a 15.000 euro. Una scelta fatta per tutelare i redditi più bassi: "In un momento in cui da più parti si discute di incrementi della pressione fiscale, il Comune di Gubbio – sottolinea Farneti – oggi sceglie la strada opposta attraverso una proposta chiara e concreta: un innalzamento della fascia di esenzione che significa più equità, e più sostegno a chi ha più bisogno. Per quanto di competenza comunale, quello che ci apprestiamo a compiere è un passo importante per sostenere le famiglie".