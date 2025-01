"Il coaching emozionale nel tennis": il libro di Alberto Castellani

"Il coaching emozionale nel tennis": è il nuovo libro del maestro Alberto Castellani. Sarà presentato domani alle 18.30 al Tennis club Perugia di via Bonfigli. Castellani è tra gli allenatori più blasonati nel panorama tennistico internazionale. A fine anni novanta, per brevi periodi, ha allenato Novak Đoković a Perugia e Bettona, nel centro di tennis dove in quel periodo aveva fondato una sua accademia. Ha fondato a New York la Gptca (Global Professional Tennis Coach Association) insieme a 49 top coach di tennis nel mondo.