’Il Circolo del libro’ con autori locali

CITTÀ DI CASTELLO – Inizia domani con il primo appuntamento il calendario del "Circolo del Libro - Letture tifernati di autori locali" che si svolge al Circolo Tifernate, Accademia degli Illuminati. L’intento anche in questo caso è quello di approcciarsi alla lettura dei romanzi come momento di riflessione, di incontro e di confronto: una occasione nella quale si terranno letture tifernati di autori locali come recita il sottotitolo dell’iniziativa. Sei gli incontri in calendario, tutti di giovedì, a partire dal 16 maggio fino all’ 11 luglio. Si parte domani alle ore 21 con l’autore Giovanni Pannacci e il libro "Noi siamo qui", Fernandel Editore. Letture di Simone Cumbo e Silvia Badii mentre le musiche sono a cura della classe di chitarra del maestro Giulio Castrica della scuola comunale "Giacomo Puccini" di Città di Castello. Giovedì prossimo 23 maggio incontro con l’autrice Paola Rondini per una conversazione tra libri e viaggi.