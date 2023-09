Il cinema dell’anima Ciak d’autore a Perugia

“Il cinema dell’anima“irrompe da questa sera a Perugia. Nell’incanto del Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo prende il via alle 21.15 un nuovo e ambizioso festival che punta dritto sui capolavori e sui maestri della settima arte con oltre 15 proiezioni, incontri e masterclass con registi d’eccezione (da Krzysztof Zanussi a Lech Majevski) in programma fino a mercoledì 20 settembre. "Il cinema dell’anima è quello che promuove la vita nella sua caratura piena di bellezza e significato. E’ un cinema che innalza lo sguardo, fa vivere e pensare meglio, è una medicina dell’anima" ha sottolineato Alberto Di Giglio, direttore artistico del Festival promosso da CineMà, in collaborazione con Genesi e l’associazione Frammenti e il patrocinio di Archidiocesi e Comune.

"Vogliamo accendere una scintilla, con film bellissimi che parlano della nostra anima" ha aggiunto affiancato dal vicario generale, don Simone Sorbaioli per il quale "parlare d’anima significa esprimere l’essenza dell’identità umana". Sarà dunque il Chiostro di San Lorenzo a trasformarsi in una sala all’aperto. "Per me è il luogo più bello di Perugia, ci mancava solo un grande schermo" ha spiegato Di Giglio. Il festival si apre con due capolavori del grande regista russo Aleksandr Sokurov "che purtroppo non potrà essere a Perugia per motivi di visti e di permessi". Stasera “Faust“ (foto sopra), domani “Fairytale - Una fiaba" sempre alle 21.15 e ingresso a 5 euro. Domani verrà anche presentato il libro di Paolo Ruffini, “Comunicazione e reciprocità“ mentre sabato sarà il grande giorno del maestro polacco Krzysztof Zanussi (foto sotto) con due film, “Etere“ e “Voci interiori“, e con una masterclass su “L’anima nel cinema di Kieslowski e di Zanussi“, nella sala San Francesco.

Domenica verrà dedicata allo scrittore, poeta, drammaturgo Giovanni Testori nel centenario della nascita, con un documentario di Luigi Boneschi alle 17 e poi alle 18.30 nella chiesa di Sant’Agata con il reading “La maestà della vita“ con Stefano Maria Grillo e Marta Calzoni. Sempre domenica alle 15 si vedrà un film dedicato ai più giovani, “Rosso come il cielo“. Per finire la giornata nel Chiostro con il film “I colori della passione“ di Lech Majevski: Il regista polacco sarà in campo lunedì con una masterclass sul suo cinema visionario di cui offrirà un saggio serale il film Onirica“ E per finire due capolavori della settima arte: martedì alle 21.15 “Il settimo sigillo“ di Ingmar Bergman, mercoledì alle 17.30 “Ordet“ di Carl Theodor Dreyer. Chiusura serale con “Tarkovskij cinema prayer“, documentario sui percorsi del grande autore russo". Informazioni al numero 336.863610.

Sofia Coletti