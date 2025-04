Il Chroma Festival porta la musica all’Umbriafiere

Torna per l’ottava edizione il Chroma Festival 2025, in scena dal 5 all’8 giugno all’Umbrafiere di Bastia organizzato e gestito dall’Associazione Chroma, composta circa da 70 giovani del territorio di Assisi e Bastia. Il Festival è diventato rapidamente un riferimento per il circuito nazionale, creando un punto d’incontro tra musica di qualità e attività d’intrattenimento per tutti, grazie agli artisti che hanno calcato il palco negli anni e al programma di attività collaterali come workshop, street art, performance e installazioni artistiche.

Nelle quattro giornate del Chroma si alterneranno sul palco grandi nomi della scena musicale: l’atteso ritorno di Franco 126 dopo quattro anni dall’ultimo album solista; i Post Nebbia, rivelazione dell’alternative pop; Dj Shocca pioniere dell’hip hop italiano, tra i più influenti e stimati producer, con lui sul palco Tormento, Ensi, Ghemon e Nerone, nomi di punta del rap italiano.

Infine i Calibro 35 (nella foto), punto di riferimento della scena nazionale e internazionale tra atmosfere urban anni ‘80 e scenari di un cinema italiano poliziesco che ha fatto la storia. Per il terzo anno consecutivo il festival si svolgerà nei piazzali esterni di Umbriafiere e conferma la collaborazione con lo Sziget, uno dei festival più grandi d’Europa. Grazie al contest Festival Pass, la band vincitrice, gli Aurevoir Sofia, salirà sul palco del Chroma Festival e sul Light Stage del festival ungherese.