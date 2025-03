Il centrosinistra è “senza pace“. Tasso vicina alle dimissioni

Proseguono i movimenti e le agitazioni in seno al centrosinistra eugubino, che dopo la frammentazione e la conseguente sconfitta alle elezioni amministrative della scorsa estate, non ha ancora trovato stabilità. Tra recenti ingressi - si è inserito il circolo eugubino di Sinistra Italiana -, il nuovo che avanza - Città Futura e soprattutto Jacopo Cicci hanno riscosso successo anche alle elezioni regionali - e il “vecchio“ che va sfaldandosi, non mancano ovviamente i movimenti dei singoli.

In continuità a questa situazione, infatti, sono le forti indiscrezioni legate al futuro di Alessia Tasso, ex volto dei LeD e candidata a sindaco nelle scorse amministrative, da poco passata al Partito democratico eugubino, che stando ad alcune fonti sarebbe in procinto di dimettersi dalla carica di consigliere comunale. Ad alimentare quella che appare qualcosa più di una semplice diceria c’è infatti una comunicazione da parte di Alessia Tasso tra gli argomenti di cui si occuperà l’assemblea degli iscritti del Pd convocata per lunedì prossimo, 24 marzo, nella nuova sede di via di Porta Romana.

Viene naturale pensare che l’ex vicesindaco voglia infatti prima informare l’unione comunale dem eugubina, allegando anche le motivazioni della scelta per poi informare la stampa e gli elettori. A sostituirla tra gli scranni di Palazzo Pretorio sarà Katia Fiorucci: ha ricevuto 172 preferenze tra le fila dei LeD, come Marta Pierucci, “scartata“ però per la scelta di seguire l’ordine alfabetico anche nello stilare la lista.

C’è ovviamente attesa e curiosità per avere la conferma di quelle che sembrano, perché non c’è ancora l’ufficialità è bene ripeterlo, dimissioni ormai annunciate ma non solo. C’è la stessa attesa la stessa curiosità anche per il futuro del Partito democratico di Gubbio, che mentre attende di trovare una propria identità definitiva – sembra ci stia preparando alla corsa per accaparrarsi la segreteria – non può fare a meno di trovarsi al centro di voci e dicerie più o meno fondate.

Alla finestra, oltre al resto della scena politica eugubina, c’è soprattutto il centrosinistra eugubino, che vuole ritrovare nel Pd un importante appoggio per un futuro unitario. I primi passi da intraprendere saranno importante per impostare una nuova via da seguire negli anni a venire, al governo o all’opposizione sempre per cercare di far crescere la città.

Federico Minelli