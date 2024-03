Il centrodestra sceglie. Le ’primarie’ il 7 aprile

GUALDO TADINO – Le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra si terranno il 7 aprile prossimo nella sede del centro di vita associata del rione Biancospino. La decisione viene definita "quasi certa". I gualdesi potranno scegliere tra Erminio Fofi, indicato da Forza Italia, Simona Vitali, scelta da Fratelli d’Italia e Lega, e Gianluca Pennoni, fondatore della lista civica "Rinascita". Intanto i diretti interessati operano a vari livelli per informare su programmi ed intenti. Gianluca Pennoni (nella foto), portacolori del basket gualdese in età giovanile, poi imprenditore di successo nel settore elettromedicale, volto nuovo per la politica, si dice "molto felice di partecipare alle primarie, strumento di grande democrazia ed equità, e sono certo che emergerà la miglior candidatura possibile. Il fatto poi che sia la prima volta in assoluto in Italia per il centro destra mi inorgoglisce ulteriormente. Mi sorprende che qualcuno/a abbia avuto delle riserve in merito, anche e soprattutto legate alla mia partecipazione. Ricordo infatti che il bene di Gualdo Tadino è sopra a tutto e tutti e che l’unione fa la forza!". Notato "con piacere" che la Vitali nell’incontro di Cartiere ha trattato molti temi da lui stesso enunciati nel comunicato del 6 marzo, aggiunge: "Anche se non ci siamo ancora confrontati per il programma unitario, abbiamo già idee comuni per il bene della città". Invita tutti i gualdesi a votare e conclude: "Sono sempre convinto che la mia candidatura alle primarie sia in favore a chi ama Gualdo Tadino".

A.C.