Il centrodestra avvisa: "Nessuna divisione"

Nessuno strappo nel centrodestra. La candidatura a sindaco a contesa tra il leghista Leonardo Latini e il meloniano Orlando Masselli? Una "discussione vivace". I coordinatori regionali dei partiti della coalizione firmano un documento comune all’insegna dell’unità ritrovata o mai perduta. "Il centrodestra, insieme alle realtà civiche, continua a lavorare per le amministrative di maggio, confermando una discussione vivace, basata su esperienze diverse, ma sempre improntata all’unità - si legge nella presa di posizione –. In ogni Comune al voto in Umbria le forze di centrodestra si presenteranno compatte e senza divisioni, per continuare a dare quelle risposte che i cittadini

meritano. Non ci sono diktat da parte di nessun partito e si lavora in maniera seria e unitaria per garantire ad ogni territorio una proposta valida, fatta di competenza e capacità, imperniata su valori condivisi e in linea con il progetto di centrodestra".

La nota è sottoscritta da Franco Zaffini (Fratelli d’Italia), Virginio Caparvi (Lega Um, bria), Andrea Romizi (Forza Italia), Nilo Arcudi (Umbria Civica), Roberta Tardani (Civitas). Insomma per il candidato sindaco “condiviso“ di Terni sarebbe solo questione di tempo. Gli ultimi rumors indicano una possibile convergenza della coalizione su Valeria Alessandrini, insegnante ternana, leghista balzata in fretta dai banchi di Palazzo Spada a quelli della Regione fino all’aula del Senato, attualmente consigliere del ministro dell’Istruzione. Intanto Azione si smarca da Paolo Cianfoni, candidato sindaco della lista civica sostenuta dall’Alleanza degli innovatori.