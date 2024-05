Il castello di Antria sotto i riflettori

MAGIONE - Il castello di Antria è stato scelto dalla sezione Umbria dell’Istituto italiano dei castelli a rappresentare la regione in occasione della Giornata nazionale dei castelli. L’appuntamento al maniero di Antria, nel Comune di Magione è per sabato dalle 10 alle 15 con momenti di approfondimento sulla storia, l’arte e la devozione popolare del posto. Nel pomeriggio è prevista la visita guidata del caratteristico borgo. Il programma si apre con i saluti istituzionali della presidente Isabella Nardi Mannocchi, del sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, di don Idilio, parroco della chiesa di Antria dedicata a San Rocco e Sant’Antonio abate, e di Giuseppe Sottili, presidente della Confraternita del Ss. Sacramento S. Antonio abate e San Rocco di Antria. Coordinati dal presidente della Deputazione di storia patria per l’Umbria, Mario Squadroni, interverranno gli storici Vanni Ruggeri su "I negromanti di Antria", Giovanni Riganelli sul tema "Sulla via del Trasimeno: l’eco di secoli di storia di Antria e del suo territorio", Luciano Taborchi su "La Confraternita del Santissimo Sacramento di Antria: 600 anni di storia". Delle testimonianze artistiche conservate ad Antria parlerà la storica dell’arte Alessandra Tiroli.