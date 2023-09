Il carcere di Sabbione e i possibili basisti

TERNI "La presenza del supercarcere di vocabolo Sabbione e non quella delle famiglie dei detenuti potrebbe incidere sulla rete di basisti locali che favorisce le truffe ai danni degli anziani". Questa la posizione del Presidente del Centro sociale “Alessandro Volta“, Paolo Fabri, riguardo alll’emergenza sociale di un fenomeno, quelle delle truffe agli anziani, che purtroppo si è fatto dilagante. I truffatori che colpiscono le povere vittime estorcendo loro denaro, spacciandosi per falsi appartenenti alle forze dell’ordine o finti avvocati, conoscono troppo bene le condizioni familiari dei malcapitati per non ipotizzare una rete di basisti locali.