Il Cantico delle Creature sulle facciate

Il “Cantico delle Creature“ di San Francesco prenderà vita sulle facciate di chiese e monumenti, attraverso suggestive illuminazioni scenografiche che avvolgeranno la città per lanciare al mondo un messaggio di pace, coesione, speranza. Sarà il tema caratterizzante il Natale in Assisi, con appuntamenti dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Il programma generale – promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la Diocesi di Assisi e il tessuto associativo e culturale cittadino – è stato presentato a Rimini, al Ttg Travel Experience. Ad accogliere ad Assisi visitatori e turisti, per oltre un mese, ci saranno dunque spettacolari luminarie e illuminazioni scenografiche su chiese e palazzi dedicate al "Cantico delle Creature". Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale. Nel cuore della città, presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nelle frazioni, i tradizionali presepi viventi per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Presentato, in anteprima, anche il primo lancio della campagna di promozione del Natale ad Assisi 2024, firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa, su incarico del Comune di Assisi. Si tratta di un progetto che sviluppa in chiave visiva natalizia la campagna “Sì Assisi“.