Il canile: 145 ospiti e tante storie. Quando la tenerezza scodinzola

Sono 145 i cani ospiti nel rifugio comunale di Mezzavia di Lerchi e dietro quei box tante storie, la maggior parte tenere e commoventi. Come quella di "Forestale" un cagnolino dal pelo nero che porta questo nome perché fu recuperato dal Corpo forestale dello Stato: entrato in canile quando aveva appena 11 mesi, nel 2016, nonostante l’abbandono e gli anni al canile continua a fidarsi delle persone.

"E’ la mascotte del rifugio ed è anche un donatore di sangue, grazie a lui tanti cani si sono salvati…" raccontano le volontarie Enpa, poi ci sono Black, 14 anni per 35 chili di dolcezza, al canile ci ha trascorso una vita o "Bianco", il gigante buono entrato 6 anni fa e "quando apri la porta del suo box, dalla felicità sembra che sorrida". Storie di tenerezza che si intrecciano in una domenica al canile dove, nonostante il caldo torrido, diverse persone hanno deciso di trascorrere alcune ore insieme agli amici a quattrozampe. L’apertura straordinaria del canile comprensoriale organizzata dai nuovi responsabili della gestione, l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) e da un nutrito gruppo di volontari ha colpito nel segno centrando l’obiettivo di dare un’ulteriore possibilità ai cittadini di avvicinarsi al rifugio dove oltre ai 145 cani ci sono anche una quindicina di gatti.

Accolti dalla responsabile Paola Tintori -commissaria sezione Alto Tevere umbro Enpa, dalla referente per le adozioni, Serena Ferro, da tutti i collaboratori e dalle undici volontarie- gli ospiti hanno effettuato un tour nella struttura (tra i presenti anche il sindaco Luca Secondi e l’assessore all’ambiente, Mauro Mariangeli). La commissaria Enpa Paola Tintori ha parlato di "un’occasione in più per poter venire a visitare il rifugio, conoscere gli ospiti che ne fanno parte e tutti noi che facciamo di tutto per rendere migliore la loro permanenza". "Quando, poco più di un anno fa, sono entrata in questo rifugio come responsabile delle adozioni _ precisa Serena Ferro _ mi sono sentita sulle spalle una grande responsabilità. I nostri cani sono tutti adulti e anziani; molti di loro sono entrati da cuccioli e dopo anni di cemento, stanno ancora dentro lo stesso box…", quindi un appello per l’adozione: "Portare a casa uno di questi cani vuol dire farlo rinascere per il tempo che gli rimane. Venite a trovarci".

Vale la pena ricordare gli orari di apertura al pubblico: (lunedì14,30 – 16,30; martedì, 11 – 13; mercoledì 14,30-16,30; giovedì e venerdì dalla ore 11 alle 13; sabato dalle 14,30 alle 16,30.

Cristina Crisci