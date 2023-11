Il cambiamento climatico. Regione in prima fila a Ecomondo

Regione Umbria e AWorld, startup italiana e piattaforma ufficiale a supporto della campagna globale “ActNow” delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico, nel corso della giornata inaugurale della fiera Ecomondo di Rimini, hanno lanciato il progetto “Act You, il cambiamento è nelle nostre mani”. Il progetto, la cui presentazione è sulla home page del sito delle Nazioni Unite e la cui realizzazione in Umbria è alla sua prima realizzazione al livello mondiale su una scala tanto ampia, mira a sensibilizzare la cittadinanza umbra sui temi della sostenibilità, coinvolgendo i cittadini in un percorso di partecipazione attiva che apporti cambiamenti positivi nell’ambito dell’educazione ambientale. "L’Umbria – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni – si vuole fare capofila di questa nuova sensibilità, anche per coglierne le potenzialità in termini di sviluppo e progresso economico".