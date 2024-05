Il calendario di Frate Indovino. Via alla stampa della nuova edizione

La filiera della stampa che porta nelle case d’Italia il celebre calendario di Frate Indovino è tutta tifernate e le rotative da ieri hanno iniziato a girare per dare il via all’80ma edizione, quella del 2025, pronta a scrivere una nuova pagina di questa grande avventura editoriale. Interessati gli stabilimenti Cartoedit e Petruzzi editore dove, come ogni anno, è partita la stampa (2 milioni di copie la tiratura del celebre calendario). "Un evento che rende merito a una regione l’Umbria e a Città di Castello che vanta tradizioni storiche secolari nel settore grafico e della stampa di pregio con numerose aziende leader a livello nazionale che si tramandano da generazioni, queste attività", dicono le istituzioni a commento di questa notizia che riguarda le eccellenze locali.

E ieri in occasione della stampa una delegazione della redazione del calendario è giunta a Città di Castello per seguire le prime operazioni insieme ai responsabili delle due aziende tifernati coinvolte. "ll Calendario di Frate Indovino 2025 sarà dedicato al Giubileo e sarà un’edizione unica anche perché ricorrono 80 anni dal primo Lunario di Frate Indovino, uscito nel 1946. Era allora l’immediato dopoguerra e dappertutto erano rovine. Eppure, animati da uno spirito nuovo, i nostri nonni misero in moto la ricostruzione del Belpaese, partecipando di quella stessa tensione che caratterizza e muove i pellegrini verso terre e luoghi simbolo di speranza e di pace", si legge in una nota diramata da Editore Frate Indovino. Prodotto in milioni di esemplari, il calendario mantiene inalterato la sua proverbiale saggezza in pillole: segreti per la coltivazione dell’orto e del giardino, ricette gustose, spigolature e curiosità, i consigli per la salute... Il tutto condito umorismo e letizia francescana! Una tradizione che si tramanda ormai di generazione in generazione. Quanto viene raccolto con la vendita del calendario va a sostenere le iniziative sociali e di evangelizzazione dei Frati Minori Cappuccini, in Italia e nel mondo, diventando strumento di promozione umana nel soccorso alle necessità più disparate. La stampa di ieri è quella che riguarda il primo milione di copie, ppi seguiranno gli altri formati e tutto il materiale sarà pronto per il mese di settembre.