Il caldo non molla la presa. Ternano, sfiorati i 42 gradi . Ma tutta l’Umbria ‘bolle’

Il mese di luglio si è chiuso in ‘bellezza’ (si fa per dire): ieri infatti nei principali centri cittadini dell’Umbria le temperature massime sono salite da due e fino a cinque gradi rispetto a martedì. Un’impennata attesa e annunciata, con la nostra regione che resta da bollino rosso ancora oggi e domani. Nel dettaglio la massima registrate a Ponte Felcino (Perugia) è stata di 39 gradi, contro i 34° del giorno prima. In collina al solito è andata meglio: ieri 35,6° in centro, rispetto al 31,7° di martedì. L’incremento più importante negli Appennini: Gubbio ieri è arrivata a superare i 37 gradi, contro i 32 e qualche decimo della giornata precedente. A Terni nei fatti variazione di un grado, con la città fissa a 40. Anche Foligno ha risentito dell’impennata: da 34,5 si è saliti ieri a 39,4 mentre anche nel nord della regione non è andata benissimo: 39,3 i gradi registrati da Linea meteo a Città di Castello.

La località più calda – meglio si dovrebbe dire bollente – è stata Terni: a Borgo Rivo la stazione di Linea Meteo ha registrato 41,9 gradi. Poi c’è Casteldilago sempre nel ternano con 41,8°. Ad Attigliano secondo i dati della Protezione civile dell’Umbria, la massima ieri ha toccato i 40,8 gradi. Poco meno ad Arrone: 40,4°. La buona notizia (si fa per dire) è stata che l’umidità è rimasta su livelli bassi: i venti da nord dell’altro ieri hanno ‘seccato’ molto l’aria, con le minime che si sono assestate su valori accettabili. Oggi ancora giornata difficile, ma le massime non dovrebbero salire: stabili o in leggero calo. "Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici posticipano di qualche ora il transito del cavo d’onda nord atlantico previsto per questo fine settimana – spiega Umbria Meteo - In pratica il transito sulle regioni centrali italiane avverrà tra la tarda mattinata ed il pomeriggio di sabato 3 agosto anziché nelle prime 12 ore di sabato stesso. Ciò comporterà un minor rischio precipitazioni tra il pomeriggio di domani e la mattinata di sabato – continua UM -, ma qualche temporale in più e soprattutto più forte, tra la tarda mattinata ed il pomeriggio con miglioramento solo in serata. Se ciò dovesse essere confermato, con il notevole caldo preesistente ed in notevole apporto di umidità, dovremo porre molta attenzione ai possibili eventi temporaleschi".

M.N.