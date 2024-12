Il bilancio comunale al centro del Consiglio

CITTA’ DI CASTELLO – Il bilancio di previsione 2025-2027 sarà uno degli argomenti al centro del consiglio comunale che si riunisce giovedì alle ore 17.30. Insieme al voto sul documento di programmazione economica e finanziaria dell’ente – sul quale relazionerà l’assessore Mauro Mariangeli – l’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi anche sulle modifiche e le integrazioni al regolamento di disciplina dell’Imu e sulle aliquote per il 2025. Al vaglio inoltre una verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, oppure ad attività produttive e terziarie sulla quale interverrà per fornire i dettagli il vice sindaco con delega all’urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi. Il consiglio comunale sarà chiamato ad adottare infine il regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e quello per il funzionamento dell’ufficio unico gare. Si parlerà poi della zona Pip di Coldipozzo: si è infatti conclusa la conferenza di servizi, per l’approvazione della variante al Prg per l’ampliamento di un opificio industriale nella frazione del territorio comunale tifernate.