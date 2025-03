Il big match finisce in parità. E il Sansepolcro resta primo

ANGELANA 2 V.A. SANSEPOLCRO 2

ANGELANA (4-3-3): Buini; Dell’Orso (21’ st Akhigbe), Tondini, Sallaku, Melillo; Brunetti (5’ st Ravanelli), Myrtollari, Mendes; Formichetti (5’ st Marocchi), Bebeto, Riommi. A disp.: Longo, Tarpanelli, Roscini, Martiniello, Piermarini, Girolamini. All.: Recchi.

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Lorenzoni, Petricci (37’ st Tersini), Adreani, Merciari (16’ st Innocentini); Bruschi (34’ st Brizzi), Gorini, Corsini (26’ st Barculli); Pasquali, Bartoccini, Mariotti (16’ st Quadroni). A disp.: Vassallo, Cirignoni, Tilli, Valori. All.: Armillei.

Arbitro: Bogo di Oristanio (Mariani-Caravella di Perugia).

Marcatori: 19’ pt Formichetti (A), 39’ pt e 41’ pt Bartoccini (S), 44’ pt Myrtollari (A).

Note: spettatori 600 circa con folta rappresentanza da Sansepolcro. Ammoniti: Brunetti, Bebeto, Mendes, Myrtollari (A), Innocentini, Vaccarecci (S). Recupero: pt 1’, st 6’.

Un punto che fa felice il Sansepolcro più dell’Angelana. La formazione di Armillei resta in vetta al campionato di Eccellenza con 2 punti di vantaggio sui giallorossi di Recchi. Il big match del Migaghelli si chiude sul 2-2 con l’Angelana che la sblocca dopo 19 minuti con Formichetti abile a insaccare da due passi sul cross di Melillo. L’Angelana ha la palla per il 2-0 al 25’ quando Bebeto si ritrova a tu per tu con uno straordinario Vaccarecci che sbarra la strada al puntero senegalese. Nel finale di tempo così il Sansepolcro la ribalta da grande squadra con uno scatenato Bartoccini. Al 39’ è il più lesto di tutti ad insaccare sull’angolo pennellato di Gorini. Due minuti e Bartoccini raddoppia sfruttando un’indecisione fra Sallaku e Tondini. Prima del duplice fischio di Bogo, l’Angelana pareggia con Myrtollari che gira di testa l’angolo tagliato di Mendes. Nella ripresa girandola di cambi e occasionissima ancora sui piedi di Bebeto che, però, 55’ spreca di nuovo sull’assist al bacio di Dell’Orso. Finisce 2-2. Buon per il Sansepolcro che adesso, mercoledì, si giocherà l’accesso alla finalissima nazionale di coppa di Eccellenza nella trasferta di Rovato.