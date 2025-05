I volti del Calendimaggio. Ecco le dieci ’Madonne’

ASSISI – Francesca Berretti, Greta Muccino, Amelie Rosignoli, Isabella Talia e Dania Tomassini per la Magnifica Parte de Sotto e Agnese Bernardini, Sofia Chiappini, Maddalena Pasquini, Sara Sensi e Irene Viola per la Nobilissima Parte de Sopra. Sono le dieci fanciulle che si contenderanno il titolo di Madonna Primavera, regina della festa del Calendimaggio. Sono state presentate ufficialmente nel pomeriggio di ieri, nella piazzetta della Chiesa Nuova gremita da turisti e soprattutto partaioli. Presentazione, alla presenza del presidente dell’ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, dei rappresentanti delle Parti in un clima di partecipazione e di attesa, con le dieci giovani emozionate nei loro splendidi abiti. A rendere loro omaggio, come da tradizione, il Coro dei Cantori di Assisi diretti da Gabriella Rossi. L’elezione di Madonna Primavera è in programma per la giornata di giovedì 8 maggio, dopo i giochi medievali (tiro con la balestra, tiro della treggia, tiro della fune) che indicheranno quale, fra Magnifica e Nobilissima, avranno l’opportunità di eleggere la Regina della festa, decisione affidata all’abbinamento con il balestriere più preciso. Il successo in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma la Parte che vince Madonna Primavera ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel prossimo Calendimaggio, che andrà in scena dal 7 al 10 maggio. Oggi in piazza Santa Chiara alle 14.30, lo spettacolo della Compagnia Balestrieri di Assisi, mentre doman, in piazza del Comune, saranno premiati i vincitori della trentesima edizione del Premio "Carlo Lampone. M.B.