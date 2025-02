“I tre tenori e un intruso“. Lo spettacolo al Teatro Secci

TERNI Nel programma degli eventi valentiniani c’è anche “I tre tenori e un intruso“ della Compagnia Italiana di Operette, spettacolo organizzato dall’associazione Luce per Terni con il patrocinio del Comune. Andrà in scena al Teatro Secci giovedì 13 febbraio alle 21.15, con la regia di Maria Teresa Nania (anche soggettista e presentatrice). Il cast: tenori Emil Alekperov, Vincenzo Distasi e Luca Vissani, l’"intruso" Claudio Pinto Kovacevic, al piano Paolo Tagliapietra, ballerine Elisabetta Aiello ed Erika Pentima. Costumi di Loris Danesi. "E’ un’anteprima del progetto Sognando l’Operetta – spiega Erika Lucci presidente di Luce per Terni – che partirà dall’Anfiteatro romano il 22 luglio. Coinvolgerà giovani, scuole di danza, associazioni del mondo della disabilità e dello sport. Saremo a Perugia, Narni, Assisi, Orvieto, Amelia e Acquasparta, poi anche fuori regione". Il consigliere comunale Claudio Batini: "Ringrazio Luce per Terni per questo progetto ambizioso e importante. La città necessita di slancio culturale"., Aug. Aus.