I quattro feriti sono fuori pericolo

PERUGIA – Gianluca Gagliardini è morto domenica pomeriggio, a un passo dai ’Giardini Thebris’ di cui, da un anno circa, aveva preso in gestione il bar insieme alla compagna. Inutile ogni tipo di soccorso, il decesso sul colpo. Lo conoscevano in tanti perché per anni era stato un carrozziere proprio a Ponte Felcino dove viveva, e in tanti lo piangono o lo salutano sui social tra dolore e incredibilità per la perdita di "una brava persona", una perdita a cui "non ci si può credere". La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente di una delle due auto coinvolte nell’incidente lungo via della Molinella, anche lui rimasto ferito nello scontro, ieri dimesso dall’ospedale di Perugia dopo un giorno di ricovero. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire di eseguire tutti gli accertamenti irripetibili, necessari ad appurare eventuali responsabilità. Restano al Santa Maria della Misericordia gli altri tre coinvolti, una donna di 45 anni, un ragazzo di 15 e una giovane di 19. Uno dei feriti si trova ricoverato in terapia intensiva, gli altri due in prognosi riservata, ma tutti e tre non risulterebbero essere in pericolo di vita. Per la diciannovenne, domenica pomeriggio, era stato necessario il trasporto in elisoccorso, mentre gli altri feriti erano stati portati in ospedale in codice rosso.