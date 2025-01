I progetti di Arci Umbria. Un’esperienza formativa. C’è posto per 49 giovani

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando di Servizio Civile Universale 2024 . Arci Servizio Civile propone l’impiego di 49 operatori volontari suddivisi in 8 diversi progetti nel territorio regionale dell’Umbria. Per informazioni sui progetti in dettaglio: www.arciserviziocivile.it

- Arci Servizio Civile Perugia, via della Viola 1, Perugia - [email protected] - 0755725016. per faredomanda c’è tempo fino al 18 febbraio. Il servizio civile dura 12 mesi con assegno mensile di 507 euro.