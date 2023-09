I “Primi d’Italia“ fanno sul serio. E’ il giorno di Calabrese e Bocci

FOLIGNO Giornata ricca di appuntamenti quella di oggi per i Primi d’Italia. Due in particolare gli eventi da non perdere: alle 18 sul palco centrale di Largo Carducci salirà per una masterclass Giuseppe Calabrese, detto Peppone, conduttore di Linea Verde. Il giornalista sarà protagonista di un cooking show a cura di Confagricoltura Umbria e alle 20 tornerà sul palco per essere premiato da Aldo Amoni presidente di Epta Confcommercio. Alle 21 l’altro evento imperdibile: lo spettacolo ‘Note d’Insieme’ a cura della Caritas Diocesana di Foligno. All’Auditorium San Domenico si esibiranno tantissimi musicisti e ospiti speciali tra cui il noto attore tv Marco Bocci. I biglietti possono essere acquistati presso l’Infopoint di Piazza della Repubblica, comprando il biglietto dell’evento si avrà accesso ad un esclusivo aperi-pasta. Da segnalare anche lo spettacolo “Fisica della pasta“ alle 16.30 sul palco di Largo Carducci. Il fisico italiano di origine ucraina Andrey Varlamov, research director allo Spin-Cnr di Roma, parlerà di fisica applicata niente di meno che alla cucina e ovviamente alla preparazione dei primi piatti. Aperti ovviamente i Villaggi del gusto, dalle 10 alle 23 nelle sedici strutture localizzate nelle dieci taverne cittadine e nei più suggestivi luoghi del centro storico di Foligno, ci saranno degustazioni a tema regionale e menù no stop accogliendo i food lover italiani. Dalla Puglia a Roma passando per Emilia Romagna, Molise, Campania, Abruzzo, Sicilia, Costa marchigiana, Toscana, Umbria, Veneto, fino ad Amatrice, Mantova e fin sulle Alpi, con un’attenzione particolare per i primi gluten free. Perla di questa edizione il villaggio solidale Caritas lungo il percorso del canale delle Conce.