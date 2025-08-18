La storia a piccoli passi

18 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Era ai domiciliari: evade per andare a rubare in una casa a Santa Lucia

Il ladro è stato colto in flagranza di reato dai Carabinieri, allertati al 112 da un residente che aveva sentito dei rumori sospetti

L'intervento dell'Arma

L'intervento dell'Arma

Perugia, 18 agosto 2025 -  Il lupo perde il pelo e non il vizio. Era agli arresti domiciliari: ha pensato bene di evadere per andare a rubare in un appartamento. L'uomo, 57 anni, è stato arrestato in flagranza di evasione e tentato furto in abitazione. E' successo nei giorni scorsi, in prossimità del ferragosto quando molti umbri sono in ferie o perlomeno preferiscono non stare in casa. 

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione al 112. Un residente indicava rumori sospetti provenire dall’appartamento sottostante, al momento vuoto, all’interno di uno stabile nel quartiere Santa Lucia, alla periferia di Perugia. I Carabinieri hanno individuato la casa segnalata, la cui porta d’ingresso presentava evidenti segni di effrazione: all’interno, i militari hanno sorpreso l’uomo nella camera da letto, ancora in possesso di una torcia e di un piede di porco. Il ladro è stato bloccato: questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere.  

