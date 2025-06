I parchi gioco si rifanno il look. Piano d’intervento del Comune

Altalena senza seggiolino, scivolo con la scala per salire rotta, e altri giochi per bambini danneggiati e inutilizzabili addio. La giunta comunale, con apposita delibera, ha approvato il progetto esecutivo "di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di alcuni parchi gioco comunali". L’importo complessivo degli interventi è di quasi 50mila euro e l’amministrazione si è attivata anche in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, pronti a mettere in evidenza anche alcune situazioni di pericolo dovute proprio ai giochi danneggiati.

"Il Comune di Spoleto – si legge nella delibera di giunta - è proprietario di 31 parchi gioco dislocati nelle aree verdi del centro storico, nella parte nuova della città, in alcune frazioni e in vari immobili scolastici. A seguito di una approfondita analisi del territorio e delle aree pubbliche e dei parchi gioco esistenti sono stati individuati i parchi per i quali si rende necessario procedere alla loro riqualificazione e rifunzionalizzazione. In alcuni casi, laddove i giochi si trovano ancora in discrete condizioni di utilizzo si interverrà attraverso attività di manutenzione straordinaria mediante la sostituzione di intere parti di elementi ludici danneggiate o integrazioni di mancanti in conformità alla normativa di riferimento. In altri casi invece si procederà mediante la riprogettazione dell’intera area".

Nello specifico gli interventi riguarderanno parco Chico Mendes, giardini di viale Matteotti, giardini di Largo Moneta, prato di Monteluco, giardini di via I maggio, parcheggio con giardini di via Reggiani, giardini di via Visso, giardini di via Tito Sinibaldi, giardini di Testaccio, giardini della scuola materna di San Giacomo, giardini ex scuola di Strettura; nonché la dismissione e ripristino ex ante dei parchi di piazza della Vittoria, giardino della scuola elementare le Corone di San Nicolò, giardini case popolari di via dei Filosofi, giardini di piazzale Europa San Giacomo, giardini di via Svizzera San Giacomo.

Il progetto esecutivo per la manutenzione è stato redatto dai tecnici del dipartimento 8 e l’importo dei lavori è di 44mila euro. Non solo parchi giochi perché il Comune ha stanziato 240mila euro per la totale riqualificazione dei due giardini pubblici di viale Matteotti e sono previsti anche altri interventi per l’installazione di alcune attrezzature per il fitness al parco Chico Mendes, sempre in centro storico.