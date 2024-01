I nuovi nati del 2024. La cicogna arriva nel tardo pomeriggio. E sono tre nastri azzurri

PERUGIA – È arrivata in ritardo la cicogna del 2024. Il primo bebè del nuovo anno in Umbria è nato infatti alle 17,42 al San Giovanni Battista di Foligno: si chiama Gianmarco, un bimbo sanissimo di 3930 grammi, per la felicità dei suoi genitori, di Spoleto, mamma Eleonora e papà Marcello. A pochi minuti di distanza, alle 18,05, è nato – sempre a Foligno – Matteo: per mamma Graziella e papà Francesco, sempre di Spoleto, un bellissimo maschietto di 3750 grammi.

Alle 18,11 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è nato Mattia: 3,740 chilogrammi ed è venuto alla luce con parto spontaneo assistito dalle ostetriche Laura Maria Fumu e dal medico ginecologo Alessandro Favilli. È il primogenito di mamma Martina e di papà Emanuele, residenti ad Assisi.

L’ultimo vagito del 2023 è stato di Cesare (Perugia). I nati al ‘Santa Maria della Misericordia’ nel 2023 sono stati una cinquantina in meno del 2022, un calo di circa il 3%, percentuale nettamente inferiore alla media nazionale di calo nascite che è del 20%. Nel 2022 sono nati in Umbria 4.926 bambini, il dato peggiore dal 2002; per la prima volta in Umbria si è scesi sotto le 5 mila nascite.

All’ospedale di Terni, intanto, l’ultima nata ieri è stata una bimba, Mia. Nella mattinata, era venuta alla luce invece al “San Giovanni Battista” di Foligno Aisel. La bambina pesa 3 chili e 900 grammi, sta bene e va a incrementare gli abitanti di Foligno.

Spostandoci negli altri ospedali, si chiama Camilla l’ultima bambina nata nell’ospedale di Città di Castello. E’ venuta alla luce alle ore 5,31 del 30 dicembre 2023 da un parto spontaneo. Pesa 3,310 kg. Nel 2023 all’ospedale di Città di Castello sono stati effettuati 589 parti. Il 29 dicembre 2023 alle 18,37, invece, è nato con un parto spontaneo Bryan, l’ultimo dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Pesa 4,050 chili. Mentre a Orvieto è nata Aurora.