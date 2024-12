I Neri per Caso nel Concerto di Natale a Terni

Vola verso il sold out il concerto di Natale di Terni che questo sabato alle 21 porta sul palco del teatro A del Centro Multimediale i “Neri per Caso“ (nella foto), il più famoso gruppo vocale a cappella italiano con un programma speciale, appositamente creato per l’evento ternano: oltre ai grandi successi verrà proposta una selezione di brani natalizi in una serata che vuol donare gioia e spensieratezza in un periodo fin troppo segnato da guerre e sofferenze.

Ieri gli organizzatori di Terni Città Futura, con il direttore artistico Michele Rossi, hanno fatto il punto sul concerto che arriva dopo il successo della prima edizione con Michele Zarrillo con l’idea di creare in città la tradizione di un concerto di musica pop di livello nazionale per le festività natalizie.

La prevendita dei biglietti procede spedita sul circuito Ticketitalia e sul sito www.concertodinatale.com (Platea Gold 28 euro e platea 22 euro, posto unico) e all’evento sarà abbinata una raccolta fondi per l’associazione di volontariato ‘I Pagliacci’. Il concerto avrà anche un’apertura speciale con ampio spazio per i bambini. Si esibiranno i giovanissimi delle scuole di danza Asd Dancers e Area Ballet, guidati da Giada Benedetti e Michela Fausti con coreografie di festa e gioia, i musicisti e il coro dell’istituto comprensivo statale De Filis – Indirizzo musicale e delle scuole Iks, International Keyboard School, e Coro dei bambini della Scuola Musicale Albasini guidati da Alessandro Silvestrelli e Simona Sciò in repertorio di canti natalizi.