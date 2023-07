I motori accendono il turismo Parte il ’Trofeo Fagioli’ con piloti da tutto il mondo

Parte oggi il weekend del Trofeo ’Luigi Fagioli’, che porta i motori rombanti del Campionato Italiano Velocità Montagna nella città di pietra. Anche per la sua 58° edizione consecutiva la cronoscalata eugubina si conferma tappa partecipata, come confermano i 243 piloti iscritti che si sfideranno lungo i 4150 metri di spettacolare, difficile e affascinante tracciato che si snoda lungo la Gola del Bottaccione.

Numeri importanti per Gubbio e per tutti gli esercizi commerciali: l’affluenza – tra piloti, meccanici, familiari e appassionati che trascorreranno il weekend nel territorio – sarà probabilmente molto alta, portando un flusso di turisti nella città, in continuità con il Wonderlast Festival, in contemporanea con il Torneo Internazionale di Tennis ’Città di Gubbio’e aprendo anche la strada allo SpencerHill Festival, che partirà il prossimo giovedì.

La presentazione ufficiale del Trofeo Fagioli è avvenuta ieri mattina nella Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, alla presenza del CECA, della vicesindaco di Gubbio Alessia Tasso, dall’assessore Gabriele Damiani, del consigliere provinciale Francesco Zaccagni, del presidente ACI Perugia Ruggero Campi e del direttore di gara Fabrizio Fondacci, ma le celebrazioni sono già partite mercoledì con la consegna del ’Memorial Barbetti’ all’equipaggio della scuderia Ferrari vincitrice a Le Mans e proseguiranno anche questa sera con il ’Trofeo Amarcord’, serata ideata dal CECA per omaggiare personalità importanti che hanno segnato, a modo loro, la storia della cronoscalata eugubina.

Gubbio, dunque, in primo piano, come dimostra anche la scelta di lasciare il paddock – che andrà riempiendosi proprio nella giornata odierna, con tutte le difficoltà relative allo sciopero della Polizia Locale – a ridosso delle mura urbiche, aggiungendo ancora più suggestione ad un Trofeo ’Luigi Fagioli’ che, grazie proprio alla vicinanza della gara con la città si è guadagnata negli anni l’appellativo di “Montecarlo delle salite”, rinsaldando poi la propria reputazione con il FIA Hill Climb Masters del 2018.

La viabilità subirà ovviamente modifiche: la Gubbio-Madonna della Cima sarà chiusa un’ora prima della partenza delle prove il sabato e della gara la domenica. Inoltre, il Paddock chiuderà via del Teatro Romano da Via Bruno Buozzi a Largo della Pentapoli, oltre a via Parruccini a partire dalla rotonda del Circolo Tennis, arrivando anche fino al bar 5 Colli.