I MODERATI DEL CENTRODESTRA

FOLIGNO – "Saremo la gamba moderata della coalizione di centrodestra". Manca un anno ma si respira già atmosfera elettorale e c’è chi avvia un percorso programmatico. Si tratta delle liste civiche che hanno aderito al gruppo "Umbria civica" di Nilo Arcudi, che a Foligno può contare su Lorenzo Schiarea (Più in alto), Domenico Lini e Michele Bortoletti (Foligno al centro). Presentato il primo appuntamento di questo percorso che li porterà ad affrontare diversi temi: illustrato il convegno ’’Sanità nel territorio – testimonianza e proposte di operatori sanitari’’. L’appuntamento è per il 27 maggio al City Hotel alle 16. "Iniziamo un percorso politico e un confronto con la cittadinanza", ha detto Schiarea. "E’ iniziato un percorso che traguarda le amministrative 2024 – ha detto il leader di Umbria Civica, Nilo Arcudi – per mettere insieme una proposta politiche che costruisca un’area moderata e riformista competitiva per la quale speriamo in un risultato a due cifre". Arcudi è anche più esplicito: "Il giudizio su Zuccarini è positivo ma oggi le dinamiche sono diverse e si deve riorganizzare l’offerta politica. Crediamo che l’esperienza civica a Foligno sarà decisiva". "C’è stata una grande attenzione alla nostra vittoria di 4 anni fa e aspettative alte per un ricambio – ha proseguito Lini – I cambiamenti epocali non esistono ma servono transizioni da un passaggio all’altro, analizzando quello che è stato fatto e quello che poteva essere fatto meglio".

Alessandro Orfei