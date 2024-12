“I Miserabili“, il musical all’Auditorium di Foligno

Nuovo travolgente musical per la Compagnia Innuendo che festeggia il decennale di un’attività di altissimo livello e continui successo che l’ha vista presenntare grandi opere moderne e pezzi più amati in diversi Gran Galà del Musical. Adesso è la volta de “I Miserabili“ (nella foto), spettacolo tratto dal celeberrimo romanzo di Victor Hugo, in scena a Foligno all’Auditorium San Domenico stasera alle 21 e domani alle 17. E poi a Perugia, al teatro Pavone sabato 4 e domenica 5 gennaio, con inizio sempre alle 21.15. Adattamento e regia sono di Lorenzo Dionigi, fondatore della Compagnia, il cast schiera trenta artisti tra cantanti-attori, corpo di ballo, personale tecnico e artistico. Una scenografia e un light design d’effetto creeranno ulteriori suggestioni. Grazie anche ai testi completamente in italiano di Matteo Angeletti, il musical rinnova la potenza narrativa dell’opera adattandola a un linguaggio contemporaneo, dal punto di vista scenico e musicale con l’obiettivo di far risuonare anche nel mondo di oggi i temi de “I Miserabili“, la lotta per la giustizia, la redenzione, il sacrificio, il rispetto della dignità umana, l’assurdità della prevaricazione e della violenza. La musica avrà un ruolo centrale nell’accompagnare le emozioni dei personaggi, le coreografie, di Lucia Dionigi, sono pensate per trasmettere l’energia e la lotta interiore dei protagonisti. Uno spettacolo per tutti, anche per i giovanissimi, con biglietti disponibili al numero 333 9495220, anche Whatsapp, con ritiro in botteghino oppure on online sul sito www.innuendoacademy.net.