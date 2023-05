“I love fish“ Sapore di mare a Perugia Il pesce dà spettacolo e crea indotto

Dalle vongole in guazzetto alla frittura di agoni del Trasimeno, al panzerotto burrata ed alici, al cappellaccio di bufala e baccalà: in questo e in molto altro consiste l’offerta gastronomica di “I love fish“, la manifestazione in programma a Pian di Massiano (area parcheggio Minimetro) da giovedì primo giugno a domenica 4 (dalle 12 alle 24). Quattro giorni di showcooking, degustazioni, laboratori di cucina, incontri culturali, musica, talk show, laboratori didattici e ludici per bambini che caratterizzano questa prima edizione della kermesse dedicata al pesce di lago, fiume e mare, ideata ed organizzata da Un Lab con il patrocinio della Regione, del Comune di Perugia e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno. Tutti i giorni nell’area Agorà a partire dalle 12 sono in programma i laboratori “mangiare bene per vivere meglio“, alle 14e alle 21,30 gli showcooking “Lo spettacolo è servito!“ alle 18 degustazioni di vini, alle 19 i tolk “parole d’acqua“, alle 20 gli incontri “Apri gli occhi!“. "L’Amministrazione comunale - dice l’assessore al commercio Clara Pastorelli - tiene molto a questo evento perché va in direzione della valorizzazione della risorse del nostro territorio, tra cui anche il pesce del lago Trasimeno". "Spero che l’evento diventi evento di tanti, e che sia destinato a durare nel tempo, essendo caratterizzato da una giusta idea di fondo e da una attenta programmazione", osserva l’assessore al marketing Gabriele Giottoli. "Questa iniziativa - prosegue – è convincente, ma anche sfidante e stimolante visto che è dedicato ad un prodotto, il pesce, in una città che non ha il mare".