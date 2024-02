I licei restano le scuole più “gettonate“

Conclusa la fase delle iscrizioni per le classi prime, il ministero dell’Istruzione ha fornito i dati sulle scelte di famiglie e ragazzi, che confermano come i Licei siano stati i più gettonati. Per il Liceo “Jacopone da Todi“ i numeri possono definirsi molto soddisfacenti: i nuovi iscritti ai quattro indirizzi sono infatti 174, con un incremento del 10%, un risultato che conferma la qualità della proposta formativa della scuola. In maggioranza hanno optato per l’indirizzo Scientifico e per Scienze umane, con una conferma delle iscrizioni per il Linguistico e il Classico. "Quest’anno abbiamo registrato un notevole aumento delle iscrizioni al Liceo delle Scienze umane – afferma la dirigente scolastica Maria Rita Marconi – forse perché, in un periodo di forte incertezza sociale e culturale come quello odierno, gli adolescenti sentono l’urgenza di studiare discipline che possano fornire strumenti per comprendere meglio se stessi, gli altri e la società". Numeri che forniscono lo stimolo per proseguire nell’impegno di rinnovare la scuola, migliorandone l’offerta didattica attraverso la trasformazione degli ambienti di apprendimento e la formazione di docenti e studenti per potenziare le competenze digitali, grazie ai fondi del Pnrr. "Stiamo ampliando i progetti di mobilità europea – aggiunge la dirigente – con l’obiettivo di ottenere l’accreditamento Erasmus+".

