I ladri vanno all’assalto del negozio. Colpo tentato anche in una casa

SPOLETO Ladri ancora in azione nella zona del quartiere Casette. Se circa un mese fa i malviventi avevano preso di mira alcune abitazioni, questa volta nel mirino è finita un’attività commerciale (foto). I ladri di notte sono entrati nel negozio Acustica Umbra di via III Maggio. Hanno spaccato il vetro della porta d’ingresso e un volta all’interno de si sono impossessati della merce in vendita per poi darsi alla fuga. A dare l’allarme, al momento dell’ apertura del negozio, è stata la proprietaria che ha presentato denuncia. Indagano i carabinieri. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Nella stessa zona un mese fa circa i ladri avevano messo a segno più di un colpo in abitazione. Quello più rilevante aveva riguardato un appartamento di una palazzina ed i ladri tra le 18 e le 19 erano saliti al secondo piano arrampicandosi sui tubi del metano. In casa avevano preso di mira la cassaforte forzandola con un frullino. Dinamica simile a quella di un tentato furto avvenuto in settimana in una villa non distante dalla sede della Pro-Loco. Anche in questo caso i malviventi hanno agito tra le 18 e le 19. Almeno tre persone sarebbero entrate in casa utilizzando un trapano per aprire la finestra. Dopo aver messo a soqquadro varie stanze della casa alla ricerca di preziosi i ladri, proprio come per il furto in abitazione del quartiere casette, avrebbero assaltato la cassaforte con il frollino. Il colpo però non è andato a buon fine perché proprio mentre i ladri erano in azione sono rientrati in casa i proprietari. I malviventi avvertiti i primi rumori si sono dati alla fuga. Un volta in casa i proprietari hanno trovato la spiacevole sorpresa con evidenti segni del frullino sul muro ed hanno avvertito le forze dell’ordine. In questo caso comunque i ladri sono riusciti ad impossessarsi di alcuni gioielli che non erano custoditi in cassaforte.