I ladri entrano in casa A 76 anni li mette in fuga e chiama la polizia

Settantaseienne mette in fuga i ladri che stavano provando ad introdursi nella sua abitazione. Nella notte di Pasqua gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti presso un’abitazione della città dove era stato segnalato un tentativo di furto. A richiedere l’intervento dei poliziotti è stata una signora di 76 anni, allarmata da alcuni rumori provenienti dal bagno. Agli agenti delle volanti l’anziana ha riferito che, mentre si trovava nell’abitazione, aveva sentito dei forti rumori provocati dalla forzatura di un infisso. Avvicinatasi per vedere cosa stesse accadendo, aveva percepito la presenza di alcune persone e spaventata aveva iniziato a gridare.

Gli intrusi, a quel punto, vistisi scoperti, si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Dagli approfondimenti dei poliziotti è emerso che ignoti avevano divelto una finestra per poi introdursi all’interno dell’abitazione. Dopo aver tranquillizzato l’anziana signora, gli agenti l’hanno invitata a portarsi presso gli uffici del Commissariato per sporgere querela. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per risalire agli autori del tentato furto.

Gli agenti della Polizia di Foligno ora lavoreranno per risalire all’identità dei malviventi. I poliziotti verificheranno anche la possibilità di ricorrere alla videosorveglianza, laddove presenti nelle strutture adiacenti all’abitazione. Di certo, con l’entrata in vigore del nuovo sistema di telecamere, che dovrebbe essere attivato entro la fine dell’anno in corso, queste situazioni saranno contrastate con maggiore incisività grazie alla presenza di questo innovativo meccanismo che coadiuverà le forze dell’ordine.

Sempre più spesso sono le persone anziane a essere le vittime prescelte di ladri e truffatori.

L’invito è quello di non far entrare in casa nessuno e, al primo sospetto, di chiedere l’intervento delle forze di polizia. Come ha fatto la signora di 76 anni di Foligno.