I giovani talenti della lirica al Santa Cecilia

Per il suo settimo appuntamento, la stagione “Vivosòno 2023“ continua a valorizzare i giovani talenti della lirica: questa sera alle 21 va in scena all’Auditorium Santa Cecilia di via Fratti un concerto recital che coinvolge i vincitori del Concorso Comunità Europea per giovani cantanti lirici di Spoleto. Sul palco due giovani artisti di eccezionale talento, entrambi vincitori del primo premio assoluto in due edizioni del concorso. Roberto Manuel Zangari, tenore, trionfatore dell’edizione 2022, si esibirà insieme a Chiara Guerra (nella foto), soprano, che ha conquistato la vittoria nel 2023. I talentuosi cantanti si cimenteranno in arie di arie e duetti di Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Gounod e altri e saranno accompagnati dalla pianista Linda Di Carlo, docente di accompagnamento al Conservatorio Morlacchi di Perugia. L’evento, in coproduzione con Amici della Musica di Foligno, rientra nel progetto dell’Associazione Musicittà dedicato a creare uno spazio per la voce in tutte le sue espressioni nell’oratorio barocco. Biglietto a 10 euro, ridotto 7, prenotazioni su www.eventbrite.it.