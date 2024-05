I geometri adottano un’"antologia" speciale. Garantire l’accessibilità

Tutt’oggi in Italia, e quindi anche in Umbria, le persone con disabilità si trovano di fronte quotidianamente a ostacoli architettonici. Così, grazie alla società Cogeo, che si occupa della formazione professionale degli iscritti al Collegio dei geometri di Perugia, quest’ultimo ha ora adottato e messo a disposizione di tutti i tecnici e non solo un’approfondita Antologia dell’accessibilità, redatta dall’Istituto del marchio di qualità Zerobarriere, che raccoglie norme, indicazioni e suggerimenti utili per costruire città senza ostacoli architettonici.