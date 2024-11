I francescani incontrano re Carlo III: "Le sfide sul clima tema comune"

ASSISI - Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, in rappresentanza della comunità dei frati di San Francesco in Assisi, ha incontrato Carlo III, re di Gran Bretagna. L’occasione è stata l’evento tenutosi a Londra, con l’ente di beneficenza CBA istituito nel 2020 dall’allora principe del Galles. Nel corso del dialogo – viene evidenziato dal Sacro Convento – sono emersi punti di contatto con la visione francescana per affrontare la sfida che i cambiamenti climatici pongono in questo tempo. "La CBA promuove, a livello globale, attraverso la cooperazione di tanti partner a livello internazionale, la transizione ecologica, e in particolare la crescita degli investimenti da parte del mondo finanziario nei confronti di tutto ciò che favorisce la rigenerazione delle terre coltivabili – sottolinea Fra Cesareo – Alla fine dell’evento – conclude il direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – ci ha raggiunti re Carlo. A lui ho offerto in dono un bellissimo libro redatto per i 750 anni della Basilica, in cui sono presenti foto di ospiti illustri, tra cui la regina Maria, sua nonna. Abbiamo così convenuto che anche re Carlo, che ha una forte sensibilità ecologica, può trovare in san Francesco un’ispirazione".