i controlli dei carabinieri

FOLIGNO - Fermato alla guida con il tasso alcolemico superiore due volte al limite consentito. Continua la stretta dei carabinieri alla situazione delle strade. Nel fine settimana trascorso, gli uomini dell’Arma hanno intensificato i servizi di controllo del territorio. Le attività sono state condotte da equipaggi dalla Sezione Radiomobile di Compagnia e hanno permesso di controllare 230 veicoli, 290 persone, 19 esercizi commerciali e di elevare 20 contravvenzioni al Codice della strada. Nel corso delle verifiche è stato controllato un 30enne del posto che, alla guida della propria auto, sottoposto ad accertamento con etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico due volte superiore al limite minimo. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza e allo stesso è stata ritirata la patente. I militari hanno inoltre segnalato, alla Prefettura di Perugia, due individui, rispettivamente di 34 e 27 anni, di origini albanesi, trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente nel centro storico di Foligno. Massima dunque l’attenzione anche nel centro storico. E’ di qualche giorno fa, infatti, la notizia dell’arresto, da parte della Polizia, di due uomini che spacciavano in piazza del Grano e della denuncia di un minore che gestiva con loro il business della droga in quella parte del centro.