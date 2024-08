I Concerti del Tramonto salutano con un originale omaggio a Puccini

PERUGIA - Cala il sipario questa sera su una delle rassegne più amate dell’estate perugina, i “Concerti del Tramonto“ di UmbriaEnsemble: con inizio alle 20.30, nel giardino del Convento di Monteripido, il Quartetto d’Archi di UmbriaEnsemble (Angelo Cicillini e Cecilia Rossi, violini, Luca Ranieri, viola, Maria Cecilia Berioli, violoncello) insieme con i testi e la voce della poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone (nella foto) salutano il pubblico con un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte: è lo spettacolo “Sola, perduta, abbandonata. Puccini negli occhi di una donna“ che celebra il compositore da un punto di vista originale: quello di una giovane donna, Dora che orfana di padre, entrò in casa di Puccini come cameriera ma che a 20 anni si tolse la vita per un ingiusto stigma sociale. A lei dà voce Maria Grazia Calandrone alla quale UmbriaEnsemble ha commissionato un testo originale.

Subito dopo Ferragosto torneranno gli attesissimi Concerti dell’Alba, ispirati quest’anno al famiglie musicali, con i Mendelssohn, i Mozart e Bach.