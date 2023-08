I colori dell’arte al Todi Festival Debutti e contaminazioni in scena

Entra nel vivo il Todi Festival con i suoi debutti, le anteprime nazionali e la contaminazione tra teatro, danza, arte contemporanea, formazione e incontri. Sul palco principale, il Teatro Comunale, stasera alle 21 debutta la danza contemporanea con “What’s your naim?“ di Edoardo Guarducci, prima produzione del Festival in anteprima nazionale. L’autore lancia un interrogativo provocatorio che fonde in un unico termine, naim, le parole name (nome) e aim (obiettivo) come invito a riflettere sull’invadenza delle dinamiche sociali. A tradurlo in azione scenica ci pensa Cornelia Dance Company, che ne cura anche la coreografia con protagonisti i danzatori Eleonora Greco, Marta Ledeman, Marco Munno, Francesco Russo e il live music performer Flavio Paglialunga. Progetto sonoro e musiche sono firmati dal trio Inude, mentre la scenografia e i costumi sono realizzati da Atmo.

E domani sera altro debutto nazionale: sempre alle 21 il Comunale accoglie “Vecchi Tempi“ di Harold Pinter con Sara Bertelà, Lisa Galantini e Roberto Biselli diretti da Pierpaolo Sepe: prodotto da Teatro di Sacco, lo spettacolo vede la collaborazione di una squadra di lavoro qualificata, con un regista poliedrico e creativo che si muove fra sperimentazione e teatro popolare di ricerca e che qui dirige due attrici di grande professionalità e bravura e il protagonista maschile, Roberto Biselli che, proprio quest’anno celebra i 50 anni di carriera.

Sempre oggi il Festival propone alle 18 alla Sala Vetrata dei Portici Comunali, un ospite d’eccezione, il Fondatore e Presidente Internazionale di Slow Food Carlo Petrini, a Todi per raccontare il suo ultimo libro: “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità“

Al via anche gli spettacoli della rassegna “Around Todi“ al Teatro Nido dell’Aquila: oggi alle 19 debutto nazionale per “Church’s e stivaloni di gomma. Tre morti due feriti e…“ di e con Marco Gregoretti, Gianluca Di Febo e con la partecipazione di Graziella e Giuseppina Stenta. Domani riflettori su “Half_Human“, spettacolo di danza contemporanea della Compagnia On_Off che si interroga sulla natura dell’uomo e sulla conoscenza del proprio io. Nell’ambito della collaborazione con la rivista online Teatro e Critica, da oggi al 3 settembre, Todi torna anche ad essere la sede del “Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale“, condotto da Viviana Raciti.

S.C.