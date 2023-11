I colori della pop art allo Spazio Cec con magazine e mostra

Perugia fa il pieno di appassionati di pop art, accorsi numerosi all’evento “Urban Pop, l’Arte al Centro” dove si è tenuto un dibattito sul ruolo dell’arte contemporanea per finalità culturali, sociali e urbani, con la fusione dell’editoria di settore con la rivista Riflesso e un’esposizione di artisti italiani. L’iniziativa si è svolta allo Spazio Cec di via Bruschi, in pieno centro storico, luogo multifunzionale che fa della creatività, della cultura e delle esposizioni la sua cifra stilistica.

E’ stato così presentato il nuovo numero speciale del magazine Riflesso dedicato all’Arte Pop, con una selezione nazionale di trenta artisti e dall’altro si è inaugurata la mostra di quattro artisti, gli umbri Daniele Buschi e Andrea Dejana e Fabrizio Ceccarelli e Samuele Vaccari: la mostra è visitabile domani e domenica, dalle 16 alle 18 con ingresso libero. "Vogliamo riportare l’arte contemporanea al centro, nel senso stretto del termine – ha detto Carlo Timio, direttore di Riflesso – cioè riportarla nel centro storico per creare un luogo di condivisione sociale e scambi culturali capace di riqualificare il quartiere".