I cittadini acquistano telecamere ’in proprio’

Da via Spunta a via Alberti fino a via Mancini e altri vicoli del centro storico: gli abitanti si mobilitano stufi di essere assediati da ragazzini maleducati, vandali e perfino violenti. Lo sfregio dell’affresco della Madonnina di via Alberti, sporcato da uno o più writers senza cervello, è stato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione di chi nel centro storico ci vive. La protesta monta giorno dopo giorno, ma le segnalazioni, compresa una petizione risalgono almeno a due anni fa. E così i residenti si sono dati appuntamento a dopo le ferie agostane per riunirsi e affrontare il problema acquistando a spese proprie telecamere di sorveglianza per controllare quei vicoli dove le telecamere del Comune non ci sono o non arrivano. I cittadini hanno già analizzato la procedura: "nulla osta", basta un cartello che avvisi della presenza dello strumento. La rabbia suscitata dall’imbrattamento della Madonnina è tanta: sui social c’è chi propone di creare gruppi di auto sorveglianza notturna della zona, soprattutto nei fine settimana e chi lancia l’idea di una “taglia“, ovvero fondi da destinare a chi fornirà notizie certe sui colpevoli. Intanto i carabinieri indagano appellandosi a chiunque abbia visto o sentito qualcosa; dal Comune (che non è proprietario dell’affresco che insiste sul muro di una casa privata) la denuncia dell’atto vandalico alla Polizia locale, insieme ad una notizia (in netto ritardo): "Il 31 luglio grazie alle telecamere di sorveglianza sono stato individuati i responsabili degli atti vandalici presso la serra disabili, con la collaborazione dei Carabinieri di Umbertide e della Polizia Locale".

Pa.Ip.