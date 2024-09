I Cinquestelle verso le Regionali: "Andare da soli sarebbe un errore"

Con la garanzia che "indietro non si torna" e con la "speranza di cambiamento" rappresentata dalla candidata presidente della Regione, Stefania Proietti, vista come "la migliore interprete di un percorso e di una sintesi di pluralità di anime politiche all’interno della coalizione di centrosinistra", il Movimento 5 Stelle Umbria ha dato il via alla sua campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.

Nel corso di una conferenza stampa nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, i vertici del M5s hanno quindi accompagnato questo inizio con lo slogan "Indietro non si torna" facendo il verso a quello che è stato utilizzato contro l’alleanza di centrosinistra per le elezioni comunali del capoluogo di regione e dove ad essere raffigurati, sopra la scritta, ci sono la presidente della Regione, Donatella Tesei e alcuni assessori della Giunta. Il coordinatore dei pentastellati in Umbria e capogruppo in Assemblea legislativa Thomas De Luca ha ribadito il fatto che "al centro di ogni scelta del percorso fatto insieme al Patto Avanti e alle migliori forze progressiste di questa regione c’è la garanzia che non sarà mai messo in atto un processo di restaurazione del passato".

"Gli ultimi 5 anni - ha sottolineato ancora - sono stati un disastro per la nostra regione e noi faremo di tutto per far sì che si interrompa questo declino". Per De Luca quindi le elezioni regionali sono "spartiacque tra passato e futuro". Ed anche in merito all’alleanza di centrosinistra ha dichiarato che per il M5s "il ritorno al passato di non allearsi mai con nessuno sarebbe il più grande regalo a chi vuole fare a pezzi la regione". "Dare forza ai 5 stelle - ha detto De Luca - significa avere la garanzia che all’interno del percorso della coalizione la nostra presenza è determinante per far sì che in ogni scelta ci sia l’interesse pubblico e una politica con la schiena dritta".