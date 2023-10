I Ceri in piazza IV Novembre: da 50 anni sono stemma della Regione

PERUGIA – "Con orgoglio possiamo dire che continueremo a far conoscere la nostra regione nel mondo attraverso lo Stemma con i Ceri di Gubbio e che quindi ci accompagnerà ancora per i prossimi anni perché rappresenta l’identità ma anche la dinamicità di una regione che guarda al futuro": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei durante il convegno alla sala dei Notari organizzato per celebrare i 50 anni di Stemma regionale, come simbolo di "identità e appartenenza", quello che raffigura in sintesi grafica i tre Ceri di Gubbio. Un bozzetto - è stato ricordato - scelto tra gli oltre 50 che erano arrivati con un concorso bandito 50 anni fa. Presenti i sindaci di perugia e Gubbio, Romizi e Stirati. "Chi all’epoca ha scelto questo simbolo per rappresentare l’Umbria ha fatto una cosa giusta - ha sottolineato Tesei - perché i Ceri rappresentano l’identità non solo di Gubbio ma di tutta la comunità regionale". Le celebrazioni si sono chiuse con un’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio e con la proiezione di video sulla facciata del Duomo.