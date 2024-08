I canoni di Corbara per gli eventi musicali

Un piccolo tesoretto da utilizzare su vari fronti. Sono entrate staordinarie incamerate dal Comune dai fondi provenienti dai canoni di concessione delle grandi derivazioni assegnati dalla Regione al Comune di Orvieto. Si tratta cioè delle risorse collegate alla diga di Corbara. Nello specifico, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione grandi eventi e manifestazioni storiche“, le risorse per l’annualità 2024 pari a 78.523 euro sono state destinate in parte al finanziamento della quarta edizione di Orvieto Sound Festival e in parte per la 31esima edizione di Umbria Jazz Winter. I soldi sono stati incamerati nel bilancio comunale attraverso una manovra straordinaria approvata dal Consiglio comunale. Una parte dell’avanzo di amministrazione, pari a circa 678mila euro, sarà destinata all’acquisto di un nuovo scuolabus (200mila euro), ai lavori sulla scuola secondaria di primo grado “Scalza“ di Ciconia, (220mila euro), al cofinanziamento del progetto di efficientemento energetico della palestra della stessa scuola (77mila euro), all’adeguamento dell’impianto elettrico del Teatro Mancinelli (65mila euro), al completamento degli interventi di efficientamento energetico di Palazzo Negroni (35mila euro), al cofinanziamento per l’acquisto della cucina mobile della Protezione civile (20mila euro), ai lavori di ristrutturazione dell’ufficio Anagrafe (20mila euro) e all’acquisto di arredi e attrezzature informatiche per l’Ente (30mila euro). Sono stati destinati anche 270mila euro al fabbisogno del personale per nuove assunzioni.