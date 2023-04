I Calibro 35 all’Urban per Riverock aspettando Daniele Silvestri

Tutto pronto all’Urban Club di Perugia per ospitare stasera alle 22, nell’ambito del Riverock winter edition, “Calibro 35 plays Morricone” tappa del nuovo tour primaverile dei Calibro 35 (nella foto). Un ritorno attesissimo dalla band e dai fan che non li vedono in dimensione live dal 2020, quando il tour europeo venne interrotto a causa della pandemia. È stato così spontaneo per i Calibro tirare le fila dopo questi tre anni di attività (dallo spin off dell’ultimo album “Post Momentum” alla colonna sonora della serie tv “Blanca”, fino a “Scacco al Maestro”) e riprendere in mano il discorso, chiedendosi: "Dove eravamo rimasti?", da cui prende il nome il tour. Saranno in scena con i loro strumenti vintage, per suonare un repertorio lungo quindici anni ma anche nuovi brani inediti.

Intanto fioccano le anticipazioni del “Riverock Festival“ che si terrà dalla Rocca Maggiore di Assisi dal 20 al 22 luglio. Si parte con l’atteso concerto di Daniele Silvestri nell’ambito del nuovo torui “Estate X“, venerdì 21 si esibirà il collettivo romano “Lovegang126“ con il nuovo progetto Cristi e diavoli.