I bambini dell’Istituto "Birago" realizzano kit per i piccoli pazienti

PASSIGNANO - I bambini e le maestre dell’Istituto comprensivo e scuola dell’infanzia Dalmazio Birago di Passignano e Tuoro, come da molti anni, hanno aderito al progetto solidarietà donando ai bambini e agli adulti del reparto oncologico dell’ospedale Santa maria della Misericordia di Perugia addobbi, cartelloni e kit per creare le decorazioni. Così anche quest’anno l’affetto dei bambini dell’Istituto "Birago" è arrivato ai piccoli pazienti del reparto e lo spirito del Natale torna a colorare con i lavoretti natalizi realizzati dai bambini il reparto dell’ospedale perugino. Gli alunni del comprensivo "Dalmazio Birago" Passignano sul Trasimeno e di Tuoro hanno realizzato lavori a tema natalizio. I giovanissimi studenti hanno pensato, sotto la supervisione del team di maestre della scuola, lavori con varie tecniche realizzati da tutti i bambini delle sezioni. Hanno preparato dei kit affinché i bambini dell’ospedale potessero realizzare anche loro - se pure a distanza - gli stessi lavori natalizi che i bambini del Trasimeno hanno pensato per loro.