I 112 anni della Pinacoteca: oggi ingresso gratuito

CITTÀ DI CASTELLO – Il 29 giugno di 112 anni fa fu inaugurata la Pinacoteca e oggi c’è l’ingresso gratuito per tutti i tifernati insieme a una serie di iniziative. Oggi dunque ingresso gratis per i cittadini mentre nel pomeriggio l’ala nuova ospiterà (ore 17) la cerimonia di inaugurazione della mostra personale dell’artista Paolo Bartolucci dal titolo "Passeggiando tra Umbria e Toscana, un mondo incantato negli scorci dell’Alta valle del Tevere". La mostra, a cura di Donatella Masciarri sarà visitabile a ingresso libero fino a domenica 7 luglio. Tra le iniziative giovedì sera un focus dedicato al restauro della pala di scuola signorelliana di Santa Cecilia, a un anno esatto dal lancio del progetto. Per l’occasione sono state svelate alcune fra le attesissime novità riguardanti la committenza dell’opera e il suo contesto di origine, a cura del ricercatore Giuseppe Sterparelli e un aggiornamento completo sul restauro con una visita guidata al cantiere a cura di Paolo Pettinari, restauratore del dipinto. "Quest’anno il compleanno della Pinacoteca è veramente una festa" ha dichiarato l’assessore alla cultura, Michela Botteghi. "Negli ultimi dodici mesi sono state molte le novità che riguardano il nostro museo". Per la prima volta, dopo tanti anni è stata utilizzata la corte di Via della Cannoniera per il concerto di omaggio alla nuova Galleria Bartoccini, che fa parte del riallestimento dell’Ala Nuova.