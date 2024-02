I 100 anni di Castagnoli: "Sindacalista impegnato. Grazie e auguri Celestino"

Una tessera sindacale datata 2 febbraio 1950 e una storia lunga un secolo. E’ quella di Celestino Castagnoli che ha soffiato su cento candeline. La Cisl Umbria gli ha donato una targa dove è stato ricordato l’impegno profuso da uno dei fondatori dell’organizzazione in Umbria. Una storia che parte dal mondo agricolo per arrivare poi all’impegno confederale, come segretario di zona, e poi presidente regionale dell’Unione coltivatori con incarichi anche a livello nazionale. A ricordarlo il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti.