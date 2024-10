“Heart and Soul of America”, recital a San Domenico

Gli Amici della Musica celebrano la tradizione musicale americana con il concerto in scena oggi alle 17, all’Auditorium San Domenico. Protagonisti due musicisti d’oltreoceano, il soprano Maria Gabriella Landers e il baritono Brian Dore (nella foto), coppia anche nella vita, che a Foligno hanno scelto di vivere per metà dell’anno. Insieme al pianista David Holkeboer, i due cantanti proporranno il recital “Heart and Soul of America”, un viaggio nella tradizione musicale americana ideato su misura per la città e gli Amici della Musica, che spazierà dall’intensità emotiva degli spirituals ai suoni tradizionali delle Old American Songs di Aaron Copeland, fino a “Porgy and Bess“ di Gershwin, al musical “West Side Story“ di Bernstein, a Samuel Barber. "Siamo davvero felici di affidare alla musica il nostro messaggio d’amore per questa regione che ci ha accolti dal 2003 e per Foligno dove dal 2007 abbiamo una casa e tante amicizie - commentano – e raccontare chi siamo attraverso le note è il modo migliore per esprimere la nostra gratitudine per tanta bellezza e accoglienza".