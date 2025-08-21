Ha tentato di truffare 11 anziani e guidava senza patente: nei guai un minorenne

Todi, 21 agosto 2025 - Il trucchetto è ormai abusato: telefonava al solito malcapitato di turno, ovviamente anziano, si spacciava per un carabiniere e tentava di estorcere denaro, riferendo del coinvolgimento di un loro familiare in un incidente: "servono soldi per evitare gravi conseguenze penali", questa la scusa. Ma un diciasettenne ora è nei guai. E alla tentata truffa si aggiunge anche il reato di guida senza patente.

Le indagini sono partite quando diversi cittadini, residenti nei comuni di Foligno, Bevagna e Marsciano, hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un militare dell’Arma, metteva in piedi il giochetto del finto incidente. Undici le potenziali vittime che, insospettite, non hanno ceduto all’inganno e hanno allertato i Carabinieri.

Grazie alla pronta attività info-investigativa, nel giro di pochissimo tempo i militari hanno rintracciato il presunto autore mentre si allontanava in una macchina a noleggio lungo la Strada Regionale 3bis E45, al confine del territorio comunale di Todi. L’identificazione ha permesso di accertare che il giovane era alla guida pur non avendo mai conseguito la patente. Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo, mentre il telefono cellulare rinvenuto in suo possesso è stato sequestrato per consentire ulteriori accertamenti.

Avvisata la competente autorità giudiziaria per i minorenni, il giovane è stato deferito in stato di libertà e affidato ai genitori.